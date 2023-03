Jastrzębie chce być Europejską Stolicą Kultury w 2029 roku. W mieście już powstaje program. Powołano zespół do jego stworzenia Piotr Chrobok

Specjalny zespół ma być odpowiedzialny za stworzenie programu, jaki Jastrzębie-Zdrój zamierza realizować w ramach pełnienia roli Europejskiej Stolicy Kultury. Wprawdzie to, czy miasto nią zostanie nie jest ani trochę pewne, to przygotowanie programu jest kluczowe do ubiegania się o to miano. Program ESK ma być tworzony wspólnie z mieszkańcami.