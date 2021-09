Jastrzębie: chciały się pomalować, ale nie zamierzały płacić. Nastolatki ukradły kosmetyki z drogerii. Zostały przyłapane na gorącym uczynku Piotr Chrobok

Nastolatki zostały złapane na kradzieży kosmetyków. arc.

Jastrzębie: chciały się pomalować, ale nie zamierzały płacić. Dwie nastolatki z Jastrzębia-Zdroju zostały zatrzymane na gorącym uczynku po tym jak z jednej z drogerii w mieście ukradły warte blisko 250 złotych kosmetyki. 16 i 17-latka zabrały: kredkę do oczu i brwi, błyszczyki, korektory, opaskę do włosów oraz rzęsy na pasku. To nie była ich pierwsza kradzież.