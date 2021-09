Jastrzębie: drugi blok przy Witczaka pnie się w górę. Trwają prace murarskie przy budynku. Blok będzie gotowy za niecały rok. Zobaczcie

To część trwającego obecnie trzeciego etapu robót przy budowanym bloku. Przypomnijmy, w pierwszym prace obejmowały wykopanie fundamentów, zaś w drugim wykonywano zostanie zbrojenie ław i stup fundamentowych. Postawiono także ściany żelbetowe garażu.

Co teraz dzieje się przy ulicy Witczaka? Jak wyjaśniają w jastrzębskim TBS-ie, na placu budowy trwają prace murarskie.

W pięciopiętrowym bloku powstaną 33 mieszkania. Będą to mieszkania dwu-, trzy- oraz czteropokojowe o powierzchni od 51 do 77 metrów kwadratowych. Zostaną wykonane w tzw. wysokim standardzie.

Za budowę bloku przy Witczaka odpowiedzialne jest konsorcjum firm Częstobud i Budopol. Podpisana przez władze Jastrzębia umowa z przedsiębiorstwami zakłada, że budynek wielorodzinny zostanie oddany do użytku w maju 2022 roku.

Jednocześnie prowadzony jest montaż stropów prefabrykowanych. Zaś w segmencie C budynku budowane jest pierwsze piętro, które niebawem powinno być gotowe.

Oprócz samych mieszkań, w bloku będą znajdować się także: pomieszczenia techniczno-gospodarcze, wózkownie, suszarnie oraz komórki lokatorskie. Przewidziano również budowę podziemnego parkingu na 21 miejsc postojowych oraz budowę miejsc parkingowych na zewnątrz.

Dodajmy, że stawiany obecnie budynek w dzielnicy Zdrój jest drugim, budowanym wspólnie przez miasto oraz TBS Daszek. Wcześniej, w 2019 roku do użytku oddano pierwszy z bloków. Wówczas mieszkańcy wprowadzili się do nowych 27 mieszkań o powierzchni od 50 do 80 metrów.

Były to pierwsze mieszkania oddane w Jastrzębiu od ponad dziesięciu lat. Podczas zakończenia inwestycji padła deklaracja budowania kolejnego bloku, przy którym obecnie toczą się prace.

Koszt budowy drugiego bloku przy ulicy Witczaka wyniesie niespełna 9,5 miliona złotych. W 44% będzie ona finansowana ze środków pochodzących z preferencyjnego kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie. Pozostałe 56% to środki własne spółki.