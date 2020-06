Jastrzębie: dwa małe bociany uratowane, tata-bociek, o imieniu Wojtek, ciężko ranny. Poznajcie smutną historię bocianiego gniazda z Ruptawy

Niestety, gniazdo Wojtka z trzema pisklętami, którymi opiekował się razem z samicą, zostało zaatakowane przez inną bocianią parę. Choć Wojtek walczył zaciekle, doznał poważnych obrażeń. Trafił do pogotowia leśnego w Mikołowie. - Ma poważne rany nogi, która będzie amputowana. Niestety, już do nas nie wróci, pozostanie tam – mówi pani sołtys.

- Od co najmniej pięciu lat nie wylatywał do ciepłych krajów. Jako mieszkańcy dbaliśmy o niego przez zimę.Dokarmialiśmy. Kupowaliśmy podroby, rybki. Podchodził do domostw, zawsze był blisko gniazda – mówi nam Dorota Ledwoń, sołtys Ruptawy.

Ta historia wzrusza, bo dotyczy jedynego bocianiego gniazda w jastrzębskiej dzielnicy Ruptawa. We wtorek strażaków wezwano do uratowania dwóch małych boćków w gnieździe, które zostało zaatakowane przez inną parę.

Samica nie była w stanie sama obronić gniazda z małymi, więc mieszkańcy wezwali we wtorek, 2 czerwca, strażaków z Jastrzębia na pomoc.

- Wykorzystaliśmy drabinę z samochodu, udało nam się uratować dwa pisklęta, jedno niestety już było martwe – wyjaśnia kapitan Łukasz Cepiel z jastrzębskiej straży pożarnej.

Akcji strażaków, która trwała od 9.13 do 10. obserwowało wielu mieszkańców. Najpierw pisklaki trafiły na posesję pani sołtys, a następnie pod opiekę specjalistów z Mikołowa.



- Mają się dobrze, dochodzą do siebie, karmimy je. Im już nic nie grozi. W ciągu jednego tygodnia z Jastrzębia trafiło do nas łącznie aż sześć bocianów z dwóch gniazd – wyjaśnia nam Jacek Wąsiński z Leśnego Pogotowia, pracownik Nadleśnictwa Katowice. Tam również doszło do podobnej sytuacji, a chodziło o gniazdo w Bziu.