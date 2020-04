Jastrzębie: dziś, czyli w poniedziałek, 20 kwietnia, rusza kolportaż darmowych maseczek dla każdej rodziny. Sprawdź swoją skrzynkę

Miasto kupiło dla każdego gospodarstwa po jednej maseczce wielokrotnego użytku - łącznie 35 tysięcy sztuk.

Dzisiaj, w poniedziałek 20 kwietnia, pierwsze partie trafią do naszych domów. Kolportują je w blokach spółdzielnie mieszkaniowe, a w sołectwach zajmują się tym sołtysi, straż miejska, straż pożarna i pracownicy urzędu miasta.

Jastrzębie-Zdrój zdecydowało się na zakup 35 000 maseczek dwuwarstwowych, by zachęcić mieszkańców do profilaktycznego noszenia ich w przestrzeni publicznej. Są wielorazowe i można je prać po każdorazowym użyciu w temperaturze powyżej 60 stopni.



Dlaczego tylko jedna maseczka na rodzinę, a nie dla każdego dorosłego mieszkańca?

- Rozważaliśmy możliwość zakupu maseczek dla każdego dorosłego mieszkańca, jednak uznaliśmy, że mogłoby to być potraktowane jako impuls do swobodnego wychodzenia z domu. Dlatego chcemy, by jastrzębianie nie wychodzili z domów. Stąd też pomysł i apel, by w każdym z domu wyznaczyć jedną osobę, która delegowana jest do wyjść z domu w celu załatwiania najpilniejszych spraw - tłumaczy prezydent Anna Hetman.