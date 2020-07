Jastrzębie: Dziś otwarcie kąpieliska Zdrój. Przez niepogodę basen świeci pustkami

Do godzin południowych jedynymi osobami, które odwiedziły kąpielisko przy Witczaka była nastoletnia Emilia wraz ze swoją przyjaciółką. Jak mówiła jastrzębianka spodziewała się lepszej pogody, ale z racji, iż mieszka niedaleko deszcz nie odstraszył jej od przyjścia na basen.

Mimo to reporterzy Dziennika Zachodniego postanowili wybrać się z aparatem na jastrzębskie kąpielisko Zdrój, które przywitało ich świecąc pustkami. Plażowiczów nie zachęciła nawet darmowa wejściówka w dniu otwarcia.

Nie mieli szczęścia do pogody wszyscy ci, którzy zaplanowali sobotni wypoczynek nad wodą. Dziś (11 lipca) w dzień otwarcia kąpieliska Zdrój w Jastrzębiu niebo spowiły gęste chmury, z których co jakiś czas padał deszcz.

- Przy podobnej temperaturze, ale braku opadów niejednokrotnie mieliśmy spore grono osób na basenie – zauważa jeden z pracowników, który dodaje, że w najbliższych dniach na pewno przy Witczaka zjawią się tłumy. - W telefonie mam niezawodną prognozę pogody. Od środy pogoda się poprawi. Jak będzie ciepło, to będą tłumy – wyjaśnia z uśmiechem na twarzy.

Lepszej aury w dniu otwarcia oczekiwali również pracownicy kąpieliska. Jeden z nich zauważył, że brak plażowiczów to wina deszczu.

Z powodu wirusa COVID-19 z użytkowania wyłączone są szafki, a niemal na każdym kroku po oczach odwiedzających biją banery: zachowaj bezpieczny odstęp – 2 metry.

Kąpielisko Zdrój w Jastrzębiu. Ile kosztują bilety?

Pomimo tegorocznych różnorakich zmian, na kąpielisku Zdrój obowiązują takie same jak przed rokiem ceny biletów. Koszt wejściówki normalnej wynosi 9 złotych, natomiast bilet ulgowy to wydatek rzędu 5 złotych. Na obiekt za darmo wchodzą dzieci do lat 3, a na ulgę ze względu na uczestnictwo kąpieliska w programie rodzina 3+ mogą liczyć duże rodziny.

Kąpielisko Zdrój w Jastrzębiu odwiedzającym oferuje szereg atrakcji. Ochłodę można znaleźć nad dwoma nieckami basenowymi – rekreacyjną oraz pływacką. Na najmłodszych czeka brodzik i plac zabaw. Dostępna jest także 75 metrowa zjeżdżalnia oraz dwa boiska do siatkówki plażowej płatne 12 złotych za godzinę z koniecznością wcześniejszej rezerwacji.