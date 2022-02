Jastrzębie: miasto organizuje konkurs z okazji Walentynek. "Pokaż jak kochasz innych i swoje miasto" - zachęcają w UM i obiecują nagrody

Kochać można drugą osobę, ale również swoje miasto. A przynajmniej tak uważają władze Jastrzębia-Zdroju. Z okazji zbliżających się walentynek, przypadających na 14 lutego władze miasta postanowiły zachęcić mieszkańców do podzielenia się swoją miłością do Jastrzębia.

Urząd Miasta w Jastrzębiu zorganizował organizuje konkurs, w którym jastrzębianie wyrażą swoje uczucia do miasta. Zabawa jest bardzo prosta. Wystarczy sfotografować się z napisem "I ❤️ Jastrzębie-Zdrój" stojącym nieopodal Ronda Centralnego.

- Pokaż jak kochasz innych i swoje miasto. Zrób sobie zdjęcie pod napisem "I ❤️ Jastrzębie-Zdrój" ze swoją drugą połówką, z przyjaciółmi, rodziną - z tymi, których kochasz, lub sam(a) - namawiają do zabawy w jastrzębskim magistracie.

Zdjęcia mają trafić do Urzędu Miasta, pod adres e-mail: [email protected] Należy je wysyłać do 13 lutego. W mieście zapewniają, że jest się o co starać, bo dla osób, które wezmą udział w konkursie przewidziano upominek.