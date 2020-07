Jastrzębie: miejska biblioteka zaprasza najmłodszych na warsztaty

Wakacje to czas, w którym nawet najbardziej zajęte i kreatywne dzieci potrafią poczuć się znudzone. Również rodzice na wszelkie sposoby starają się zająć każdą chwilę swoim pociechom. W Jastrzębiu-Zdroju z pomocą przychodzi im miejska biblioteka, który organizuje cotygodniowe warsztaty dla najmłodszych.

- W każdy wtorek i czwartek od 15:00 do 18:00 do końca sierpnia można wziąć udział w artystycznych warsztatach prowadzonych przez pracowników biblioteki obok parkowego inhalatorium. Dołączyć można w każdej chwili. Młodsze przedszkolaki mogą skorzystać z pomocy rodziców, starsze dzieci poradzą sobie same - informuje Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.