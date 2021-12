Jastrzębie: młodzież "Korfantego" wsparła lekarzy WSS nr 2. Przekazali najpotrzebniejsze artykuły medykom i pacjentom z oddziału COVID-owego OPRAC.: Piotr Chrobok

- Lekarze i pielęgniarki do końca walczą o życie i zdrowie i za to należy im się duży szacunek. To nasi bohaterowie - mówi Wiktoria Nadrowska, uczennica „Korfantego”. Młodzież jastrzębskiego ZS nr 2 tuż przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowała akcję pomocową i wsparła medyków WSS nr 2.