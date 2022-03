Jastrzębie: Młodzieżowa Rada Miasta zasadziła dąb przed Jastorem. To symboliczne działanie przy okazji trwającego Miesiąca Ekologii

Na razie jest niepozorny, ale wraz z upływem czasu będzie nabierał kształtów, aż wkrótce urośnie potężny. Mowa o dębie, który Młodzieżowa Rada Miasta z Jastrzębia-Zdroju zasadziła przed lodowiskiem Jastor. Drzewo posadzono symbolicznie z okazji pierwszego dnia wiosny.

Przy okazji sadzenie dębu wpisało się w trwający przez cały marzec w Jastrzębiu Miesiąc Ekologii. Jastrzębska młodzież chce w ten sposób zwracać uwagę na ekologię poprzez uświadamianie mieszkańców, ale też za sprawą podejmowanych proekologicznych działań.

A tych nie brakuje. Z okazji trwającego Miesiąca Ekologii, radni Młodzieżowej Rady Miasta zorganizowali już na placu im. WOŚP Dzień Ekologii, w trakcie którego pokazywano, że to, co może wydawać się śmieciem wcale nim nie jest, a może być... odzieżą! Udowodnił to pokaz mody z odpadów.

W jastrzębski Miesiąc Ekologii wpisują się także cotygodniowe Wielkie Sprzątania Śmieci, w ramach którego młodzież wysprzątała już Las Kyndra, OWN oraz dzielnicę Szeroka. Przed nimi jeszcze jedno sprzątanie. Tym razem śmieci mają zniknąć z ulicy Północnej.