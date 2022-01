Jastrzębie: na dzikich ogródkach działkowych w ogniu stanęła altanka. Płomienie objęły ją całkowicie. Budynek płonął nie po raz pierwszy Piotr Chrobok

Jak się okazuje, pożar altany przy Podhalańskiej był już którymś z kolei. Facebook/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Wszystko wskazuje na to, że w wyniku zaprószenia ognia doszło do pożaru altany na dzikich ogródkach działkowych przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Ogień w całości zajął altanę. Na szczęście nikogo nie było w pobliżu, przez co nie było poważnego zagrożenia dla życia i zdrowia.