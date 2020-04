Jastrzębie: na ulice w środę, 22 kwietnia, wyjechał wymazobus. Zobaczcie, jak wygląda taki pojazd

Wymazobus to nic innego jak specjalna karetka, dostosowana do pobierania wymazów na obecność wirusów. Medycy dojeżdżają nią do osób skierowanych na kwarantannę, wskazywanych wyłącznie bezpośrednio przez Sanepid.

- Wymaz do badania w kierunku koronawirusa pobierze specjalnie przeszkolony personel, zabezpieczony w środki ochrony osobistej. O takiej wizycie mieszkańcy zostaną poinformowani wcześniej telefonicznie. Pobrane próbki trafią do przebadania do jednego ze specjalistycznych laboratoriów - informuje urząd miasta.

- Dzięki uruchomieniu wymazobusu mieszkańcy będą znacznie krócej czekać na test na obecność koronawirusa. Co prawda to zadanie rządowe, jednak mając na uwadze zdrowie i życie jastrzębian, zdecydowałam o wsparciu administracji w jej działaniach - informuje prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman.

Jastrzębie chce w ten sposób pomóc służbom sanitarnym, bardzo mocno obciążonym pracą, ale przede wszystkim mieszkańcom. Obecnie na pobranie wymazu w kierunku koronawirusa oczekuje się zbyt długo. Dzięki zorganizowaniu wymazobusa mieszkańcy przebywający w domowej izolacji mają szansę na poznanie wyniku testu o wiele szybciej