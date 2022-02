Jastrzębie: nietypowe hobby 22-latki. "Kradnę, bo tak mi się podoba" - wyjaśniała zapytana o powód kradzieży. Jej sprawa trafi do sądu

Nie wypalił chytry plan 22-letniej mieszkanki powiatu cieszyńskiego, który kobieta postanowiła zrealizować w jednym ze sklepów spożywczych w Jastrzębiu-Zdroju. 22-latka jak gdyby nigdy nic weszła do sklepu i robiła w nim zakupy.

Z półek do jej koszyka trafiały kolejne produkty. Wreszcie kobieta poszła do kasy. Wybrała kasę samoobsługową, bo jak jej się wydawało taką najłatwiej oszukać. 22-latka nie zapłaciła i ze skradzionym towarem postanowiła wyjść ze sklepu. I o ile kasę udało jej się oszukać, o tyle czujnego oka pracujących w sklepie ochroniarzy już nie. Ochrona zatrzymała kobietę.

To, co nie udało się 22-latce, zdołał zrealizować za to jej partner w kradzieży. Mężczyzna postąpił dokładnie tak samo jak kobieta, ale jego ochroniarzom nie udało się już zatrzymać.