Jastrzębie prosi mieszkańców o wsparcie przedsiębiorców. Jak?

Władze Jastrzębia-Zdroju proszą mieszkańców o wsparcie lokalnych firm.

Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju zachęca mieszkańców do wsparcia lokalnych przedsiębiorców poprzez kupno ich produktów. To kolejna forma pomocy miasta skierowana do osób prowadzących działalność gospodarczą. Wcześniej Jastrzębie ogłosiło pakiet „Wsparcie dla biznesu”.