Jastrzębie: remont ul. Długosza odciął mieszkańców od świata. "Mamy fruwać w drodze do domu?" - pyta mieszkaniec. Według miasta winna pogoda

Jastrzębie: remont ul. Długosza odciął mieszkańców od świata. "Mamy fruwać w drodze do domu?" - pyta mieszkaniec

- To co się dzieje na ulicy Długosza w Jastrzębiu-Zdroju, to jest jakiś dramat - nie kryje swojego oburzenia jeden z tamtejszych mieszkańców. Jastrzębianin jest poirytowany, ponieważ prowadzone na ulicy roboty remontowe całkowicie zdestabilizowały życie jego i pozostałych mieszkańców tej części miasta. Jak zauważa ulica Długosza została niemal odcięta od świata.