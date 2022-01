Jastrzębie: śmigłowiec LPR lądował na ul. Kaszubskiej. Przyleciał do 75-latka z zawałem. Interweniowali strażacy. Nie było wolnych karetek? Piotr Chrobok

Strażacy i ratownicy LPR pomagali 75-latkowi z zawałem. KM PSP Jastrzębie-Zdrój Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Wszystko wskazuje na to, że przez brak wolnych karetek, do 75-latka z zawałem w Jastrzębiu-Zdroju zadysponowano załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz miejscowych strażaków. Mimo braku zespołu medycznego, mężczyzna w porę trafił do szpitala.