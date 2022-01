Jastrzębie: wezwała policję, bo sąsiad miał się na nią rzucić z pięściami. Rzekomo potrzebowała pomocy. Chciała zrobić mężczyźnie na złość

Chciała, żeby jej sąsiad miał kłopoty, a będzie je mieć ona sama. 50-letnia mieszkanka Jastrzębia-Zdroju wezwała policję, ponieważ, jak zgłosiła rzucił się na nią jej agresywny sąsiad.

Mężczyzna miał uderzyć kobietę w kolano, a jastrzębianka miała wymagać pomocy lekarskiej. Jak się jednak okazało cała historia była wytworem bujnej wyobraźni kobiety. Jej sąsiad jest z kolei Bogu ducha winnym człowiekiem.

- Kiedy patrol przybył do zgłaszającej, to okazało się, że jastrzębianka wcale nie potrzebuje pomocy. Nieprawdą było również to, że potrzebuje pomocy medycznej - wyjaśnia asp. Halina Semik, rzecznik prasowa KMP w Jastrzębiu-Zdroju.