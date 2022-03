Jastrzębie: wystraszył się policji, gwałtownie zahamował i... dachował. Dostał pokaźny mandat

Bardzo niebezpiecznie wyglądał wypadek, do którego doszło we wtorek, 15 marca, około godziny 13:00 na ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Dachował tam osobowy opel corsa. Do zdarzenia doszło z kuriozalnej przyczyny. Kierujący osobówką 28-latek, wystraszył się policji!

- Kierujący oplem 28-letni jastrzębianin na widok patrolu drogówki, który w tym czasie kontrolował inny pojazd, zaczął gwałtownie hamować - tłumaczy asp. Halina Semik, rzecznik prasowa policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Mężczyzna na tyle mocno wcisnął pedał hamulca, że stracił panowanie nad pojazdem. 28-latek nie był w stanie go opanować. Uderzył w krawężnik, a po odbiciu od niego, auto wywróciło się na dach.

Na miejscu interweniowali policjanci, a także dwa zastępy straży pożarnej. Wypadek, choć wyglądał niebezpiecznie, jak był "spektakularny", na szczęście nie pociągnął za sobą żadnych poważnych skutków. - Życiu i zdrowiu kierowcy nie zagraża niebezpieczeństwo - mówi rzecznika KMP w Jastrzębiu-Zdroju.