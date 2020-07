Jastrzębie-Zdrój: 23-letnia rybniczanka jechała zygzakiem Mazowiecką. Nie miała prawka, ale... znaleziono przy niej narkotyki

Kobieta wpadła w ręce wywiadowców w poniedziałek około godziny 23.20.

- Rybniczanka, jadąc ulicą Mazowiecką, jechała od lewej do prawej krawędzi jedni. Mundurowi natychmiast zatrzymali samochód alfa romeo do kontroli drogowej. Jak się okazało, kobieta nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdami, a do prowadzenia osobówki całą szerokością jezdni przyczynił się także pasażer, który nie mając prawa jazdy, chciał pomóc, trzymając jednocześnie kierownicę - wyjaśnia Halina Semik, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.