Jastrzębie-Zdrój: 39-latek jechał samochodem mimo orzeczonego zakazu. Teraz czeka go sąd

W poniedziałek, około godziny 17.30, na ulicy Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju wywiadowcy zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę renault.

- Stróże prawa rozpoznali kierującego, gdyż w przeszłości karali już go za brak uprawnień do kierowania pojazdami. W trakcie legitymowania mieszkaniec powiatu cieszyńskiego przyznał się, że nie ma prawa jazdy. Po sprawdzeniu jego danych w policyjnym systemie wyszło na jaw, że 39-letni mężczyzna ma orzeczony sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych do listopada 2023 - wyjaśnia Halina Semik, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.