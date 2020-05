Jastrzębie-Zdrój: 41-letni Marcin K. ugodził nożem żonę w środku nocy. Wcześniej świętowali jej urodziny

Kobieta została ugodzona w brzuch, nastąpił krwiak, doszło do przebicia otrzewnej. Trafiła do szpitala - wyjaśnia Halina Semik, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

41-letni Marcin K., został w poniedziałek, 4 maja aresztowany za ugodzenie nożem swojej żony. Sąd nie uwierzył w jego zeznania, że to kobieta była agresywna i się... tylko bronił. Kłócili się o to, że mąż za dużo pije.

Potem wersje małżonków się różnią. 30-latka wyjaśnia, że mąż kilkakrotnie ją uderzył, więc złapała za nóż kuchenny, by się nim bronić. W pewnym momencie mężczyzna miał jej wyrwać nóż i zadać cios.

Z kolei mężczyzna twierdzi, że to kobieta była agresywna. Sąd ani prokuratura nie uwierzyła w jego opowieść. Zwłaszcza, że kilka lat temu był już notowany za pobicie żony w święta. Miał też incydent z jazdą w stanie nietrzeźwości.

- W chwili zatrzymania miał 3 promile alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty, spowodowania uszczerbku na zdrowiu żony. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 5 lat więzienia - wyjaśnia Arkadiusz Kwapiński, zastępca prokuratury rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju. Śledczy też ustalają, czy doszło do znęcania się nad kobietą, nie jest wykluczone, że zarzuty będą uzupełnione. Mężczyzna na co dzień pracował, do czasu aresztowania był górnikiem w kopalni.