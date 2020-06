Jastrzębie-Zdrój: 66-latek wjechał audi w tył citroena. Wypadek miał miejsce na ulicy Cieszyńskiej

Do stłuczki doszło o 11.57 w czwartek, 25 czerwca. Doszło tam do zderzenia audi a-6 z citroenem c-4. Co stwierdzili przybyli na miejsce funkcjonariusze drogówki?

- 66-latek jadący audi nie zachował należytej odległości między pojazdami, więc gdy citroen zahamował, kierowca nie zdążył zareagować – wyjaśnia Halina Semik, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Citroena prowadził 33-latek. 66-latek został ukarany mandatem karnym. Panom nic się na szczęście nie stało, ucierpiały jedynie samochody. Akcja służb zakończyła się o godzinie 12.35.