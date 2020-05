Jastrzębie-Zdrój: 79-letni kierowca matiza się zagapił i uderzył w nadjeżdżającego renault megana. Zobaczcie skutki...

Wypadek miał miejsce we wtorek, 19 maja, o godzinie 9.35 w centrum Jastrzębia. Na skrzyżowaniu ulicy Północnej z Katowicką. Całość wyglądała bardzo poważnie, samochody zostały uszkodzone poważnie, zatrzymano ruch.

Na miejscu pojawił się patrol policji, straż pożarna i karetka pogotowia.

- Ustaliliśmy, że 79-letni kierujący daewoo nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu 71-letniemu jastrzębianinowi. Doszło do zderzenia z renault. Po raz kolejny zwracamy się z apelem do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i rozsądek. Niestety nie ustąpienie pierwszeństwa to prawdziwa plaga - przyznaje Halina Semik, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Pogotowie przewiozło do szpitala w Jastrzębiu pasażerkę daewoo - uskarżała się na ból w klatce piersiowej, podejrzewano uraz. Na szczęście okazało się, że doszło do stłuczenia żeber. Badanie alkomatem wykazało, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu to obok nadmiernej prędkości najczęstsza przyczyna wypadków i kolizji.