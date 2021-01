Jastrzębie-Zdrój: bił żonę od lat. Dostał zakaz zbliżania się do niej i dwójki dzieci

Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie dodatkowo zobowiązana:

- W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu policja jest zobowiązana do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy nakaz lub zakaz nie są naruszane, przy czym pierwsze sprawdzenie odbywać się będzie następnego dnia po wydaniu nakazu lub zakazu. W przypadku niestosowania się osoby do wydanego przez policję zakazu lub nakazu ustawodawca przewidział sankcje w kodeksie wykroczeń, który przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia - wyjaśniają policjanci.