Jastrzębie - Zdrój: by uniknąć aresztu, podał policji dane swojego brata Barbara Romańczuk

W sobotę, 5 marca, w godzinach wieczornych jastrzębscy wywiadowcy zatrzymali mężczyznę. Wcześniej szedł razem z kolegami, którzy na widok policji szybko zawrócili. Okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany, by uniknąć odpowiedzialności, podczas legitymowania podał dane swojego brata. Mężczyzna trafił do więzienia na co najmniej 5 miesięcy.