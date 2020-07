Jastrzębie-Zdrój: chuligani zniszczyli cztery samochody. Namierzył ich 16-latek z mamą

Województwo śląskie zostało bez śmigłowca LPR

Śmigłowiec LPR Ratownik 4, który udzielał pomocy poszkodowanym na terenie województwa śląskiego został przeniesiony do bazy w Krakowie-Balicach. Oznacza to, że pomoc nie będzie nadlatywała do nas przez pewien czas z Kaniowa, tak jak to było dotychczas, ale z ościennych województw...