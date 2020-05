Jastrzębie-Zdrój: czad w blokach na Marusarzówny. Dwa wyjazdy strażaków w niedzielę

W niedzielę, 10 maja, strażacy z Jastrzębia dwukrotnie byli wzywani do bloków przy ulicy Marusarzówny w Jastrzębiu-Zdroju. Za każdym razem lokatorów ostrzegała czujka czadu. Pierwsza akcja miała miejsce od godziny 12.52 do 13.46. W mieszkaniu zgłaszającego nie stwierdzono nieprawidłowości, ale już u sąsiadów – owszem.

- Przystąpiono do sprawdzenia mieszkań w tym samym pionie wentylacyjnym. W dwóch mieszkaniach stwierdzono uszkodzenie przepływowego podgrzewacza wody – wyjaśnia kapitan Łukasz Cepiel z jastrzębskiej straży pożarnej.

Kolejna akcja miała miejsce od godziny 16.55 do 17.38. Tym razem w mieszkaniu zgłaszającej stwierdzono uszkodzenie przepływowego podgrzewacza wody. Przystąpiono do sprawdzenia mieszkań w tym samym pionie wentylacyjnym, w wyniku czego stwierdzono uszkodzenie podgrzewacza wody jeszcze w jednym mieszkaniu, ale na innym piętrze.

Tego samego dnia na Turystycznej było zgłoszenie o 23.43. Tym razem doszło do cofki z pieca – silny wiatr wpychał powietrze do przewodów kominowych. Dzień wcześniej, w sobotę, strażacy interweniowali na Miodowej. Tam nie było zagrożenia, uznano, że czujka jest uszkodzona.