Jastrzębie-Zdrój: dołożą 13 mln zł na nowy wiadukt i rondo zamiast niebezpiecznego skrzyżowania!

Obecnie ze względu na zły stan techniczny obiektu jedna jezdnia jest wyłączona z ruchu, a na drugiej wprowadzone ograniczenia do jednego pasa ruchu. To spory kłopot w Jastrzębiu, bo ruch z ograniczeniem nośności do 3,5 t odbywa się tylko w kierunku ul. Pszczyńskiej. Cała droga, która będzie objęta inwestycją, ma 596 metrów długości, w tym zrobione będą nowe chodniki, ścieżki rowerowe (łącznie prawie 1200 m po obydwu stronach drogi), nowe oświetlenie, odwodnienie. Skąd pieniądze na remont? Wojewoda śląski właśnie przekazał samorządom 134 mln zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe na Śląsku.

Jest to jedno z najniebezpieczniejszych skrzyżowań w mieście. Ze względu na ograniczoną widoczność oraz niekorzystne ukształtowanie wysokościowe dochodzi na nim do dużej ilości wypadków.

Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo oraz stworzy inwestorom odpowiednie warunki do powstawania nowych podmiotów gospodarczych w tym rejonie. Zadanie obejmuje drogę, przy której znajdują się bardzo liczne przedsiębiorstwa, a także podmioty świadczące usługi publiczne (szkoły, urzędy, kościół, przychodnie). Przebudowywany odcinek jest też główną droga dojazdową do jednej z kopalni JSW. Łączy się także bezpośrednio z ulicą Cieszyńską, która prowadzi do granicy z Czechami.

Przypomnijmy, że projekt budowy wiaduktu zakłada między innymi budowę dwóch niezależnych mostów, osobno dla każdej z jezdni. Obiekt podzielony będzie, jak do tej pory, na dwa pasy w każdym kierunku. Dzięki takiej konstrukcji zyskujemy gwarancję, że jego użyteczność, pomimo szkód górniczych, będzie wydłużona. Poprawione zostaną także parametry drogi, która awansuje z automatu do kategorii dróg głównych.

Niebezpieczne dziś skrzyżowanie zmieni się w jedno największych w mieście rond. Przy budowie samego wiaduktu część wąwozu zostanie zasypana, jednak pozostawiony zostanie przepust na planowaną budowę torów kolejowych.

Cały obiekt będzie miał 70 metrów długości i 20 szerokości.

Zanim doczekamy się nowego wiaduktu, nowej nawierzchni doczeka się ulica Północna, bo jej stan jest w opłakanym stanie.

Kiedy wiadukt doczeka się remontu?

Wykonawcę inwestycji poznamy w połowie roku. Planowany termin rozpoczęcia budowy wiaduktu zależy bezpośrednio od procedury przetargowej. Roboty budowlane potrwają niecałe 2 lata a realizowane będą etapami, zgodnie z uzgodnioną z Wykonawcą organizacją ruchu.