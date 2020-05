Jastrzębie-Zdrój: Dom Handlowy Merkury otwarto w 1974 roku. Mamy zdjęcia z otwarcia! Zobaczcie

Dokładnie 50 lat temu, w 1970 roku rozpoczęła się budowa najważniejszego w Jastrzębiu w czasach PRL, Domu Handlowego “Merkury”, gdzie rodziny górnicze mogły nabyć nawet luksusowe – jak na tamte czasy – towary. Obecni właściciele obiektu udostępnili nam niezwykłe zdjęcia z otwarcia sklepu w maju 1974 roku. Były tłumy mieszkańców chcących kupić artykuły do domu, salonu. Otwarciu towarzyszyły duże emocje, dokładnie takie same, gdy otwierane są dziś galerie handlowej. Obiekt jak na tamte czasy był potężny: 2800 metrów kwadratowych.

Dość powiedzieć, że w wydarzeniu uczestniczył ówczesny I sekretarz KC PZPR, Edward Gierek. Pośrodku nowowybudowanych, największych osiedli Jastrzębia-Zdroju powstał sklep, który miał zapewnić mieszkańcom dostęp do upragnionych towarów – centrum handlu i chluba miasta.

W latach 80. zakupy robili tu nie tylko mieszkańcy sąsiednich osiedli. Do Merkurego przyjeżdżano z Rybnika, Żor oraz Wodzisławia Śląskiego. To tu mieścił się najlepiej zaopatrzony Pewex.

Jakie były późniejsze losy obiektu, po upadku PRL? Słynny napis na budynku, który jest widoczny na starych zdjęciach - Merkury - zastąpił na wiele lat napis Arenda. Tak nazywała się spółka Skarbu Państwa z siedzibą w Katowicach, będąca właścicielem nieruchomości przez wiele lat. W 2012 roku spółka, która była właścicielem kilkunastu sklepów w całej Polsce, m.in. Merkurego, została wystawiona na sprzedaż.