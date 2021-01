Jastrzębie-Zdrój: Gwarek będzie nie do poznania, a obok powstanie KFC [ZDJĘCIA]

Dodatkowe dwa dni urlopu za krew i osocze po Covid-19. Jak je otrzymać?

Dwa dni dodatkowego urlopu a krew i osocze - to benefit, który niosą za sobą przepisy, wprowadzone w czasie pandemii koronawirusa. Przypomnijmy, że krwiodawcy już wcześniej mogli liczyć na dodatkowy urlop. Co mówi zatem ustawa z 21 stycznia? W jej świetle dawca krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po COVID-19 liczyć może na dodatkowe dwa dni urlopu. Rząd wprowadzone zmiany tłumaczy faktem, że oddanie krwi to szlachetny gest wymagający docenienia. Jak je otrzymać? Sprawdź! Kliknij w "zoacz galerię".