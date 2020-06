Jastrzębie-Zdrój: Halo, przy Szkolnej trzeba wykosić trawę, ma już 1,5 metra - apeluje Czytelnik

Wysoka trawa przy Szkolnej na skrzyżowaniu z Graniczną zasłania widok drogi, więc stwarza niebezpieczeństwo dla kierowców - przypomina nam pan Krzysztof, który posłał nam zdjęcia nieskoszonej trawy.

Pan Krzysztof wysłał zdjęcia na naszego redakcyjnego fanpejdża @JastrzebieZdrojNM. I faktycznie widać, że w tym miejscu kierowcy nie maja łatwego życia...

Czy moglibyście się zwrócić do włodarzy miasta Jastrzębie oraz o apel do Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Szkolnej ( skrzyżowanie z Graniczną) o wycinkę traw, które utrudnia wyjazd z ul. Szkolnej. Trawa ma już 1,5 metra - ogranicza widoczność. Może dojść do wypadku drogowego z winy utrzymania skrzyżowania - przypomina pan Krzysztof.