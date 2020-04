Jastrzębie-Zdrój: ilu jest chorych na koronawirusa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2? Część badań "dodatnio wątpliwa"

Koronawirus w szpitalu w Jastrzębiu. Ilu jest zarażonych? Nie wiadomo…

Kompletny chaos w związku z badaniami dotyczącymi chorych na koronawirusa w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. W niedzielę władze województwa mówiły o 22 zarażonych wśród personelu i pacjentów. Szpital praktycznie zamknięto na cztery spusty: nie działa izba przyjęć, poradnie, laboratoria. Tymczasem okazuje się, że część badań może być: “dodatnio wątpliwa”. Na teraz wiadomo, że… nic nie wiadomo.

Laboratorium w Zabrzu, które badało próbki pobrane z jastrzębskiego szpitala oświadczyło w poniedziałek, że “podjęło wewnętrzne działania sprawdzające” w tej sprawie. Sęk w tym, że u osób, które mają rzekomo koronawirusa w szpitalu, nie występują żadne objawy.

- Wobec powyższej informacji podjęliśmy decyzję o dokonaniu powtórnego przebadania wydanych pozytywnych wyników z tej partii, która weszła do badania 18 kwietnia w godzinach przedpołudniowych. (...) Z uwagi na niezbędne do przeprowadzenia całego procesu przetestowania niniejszych próbek czynności, planujemy zakończenie wykonania niniejszych testów sprawdzających dzisiaj ( poniedziałek, 20 kwiecień) do godz. 16. O wyniku tych testów zostanie poinformowana dyrekcja jednostki kierującej do nas zlecenia, WSSE w Katowicach i władze województwa – informuje Adam Konka, prezes laboratorium z Zabrza.

Co z osobami, u których rzekomo wystąpił Covid 19 i są poddane izolacji, gdy okaże się w powtórnym badaniu – są zdrowe? - przypadku niepotwierdzenia wyniku dodatniego, u osób, u których wynik dodatni z badania nie wystąpił, można wycofać obostrzenia i reżim "kwarantaryjny" – wyjaśnia prezes Konka.

Tymczasem szpital praktycznie zaprzestał działalności i każda godzina jest dla placówki istotna.

- Czekamy na ostateczne wyniki, by móc podjąć działania – wyjaśnia Marcelina Kowalska, rzecznik WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.