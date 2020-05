Jastrzębie-Zdrój: jechał daewoo pijany, bez prawka. "Ja nie prowadziłem auta" - ściemniał policjantom 18-latek

18-latek został zatrzymany dzisiejszej nocy (z 20 na 21 maja). Po zatrzymaniu...kierowca przeskoczył szybko na...tylną kanapę. Chciał być sprytny...

18-latek wpadł w daewoo na ulicy Wrocławskiej. Gdy jastrzębscy policjanci, patrolując ulicę Wrocławską, zauważyli daewoo, kierujący na widok radiowozu nerwowo się rozglądał. Gdy wywiadowcy zawrócili, kierujący osobówką natychmiast zatrzymał się i ...przeskoczył na tylną kanapę.

- Okazało się, że kierowca – 18-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju - nie przyznaje się do prowadzenia samochodu. Mundurowi nie mieli jednak co do tego żadnych wątpliwości, co potwierdzili pasażerowie auta. Kierujący był pod wpływem alkoholu oraz nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Badanie wykazało prawie 1,5 promila alkoholu w jego organizmie - wyjaśnia Halina Semik, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.