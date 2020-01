Jastrzębie-Zdrój: karmniki dla ptaków pojawiły się przy kilkunastu przedszkolach. Pomogą przetrwać ptakom zimę

Karmniki i karma dla ptaków dzikich trafiły już do kilkunastu szkół i przedszkoli. A mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju, którzy każdego roku dokarmiają ptaki zimą, również otrzymali karmę dla ptaków dzikich oraz ptasie pyzy. Miasto zakupiło 414 paczek karmy sypkiej (1 paczka to 1 kg karmy) oraz 444 sztuki ptasich pyz - informuje urząd miasta.

Urzędnicy zachęcają, by już od pierwszych przymrozków zostawiać ptakom niewielkie porcje pokarmu. Wszystko po to, żeby zwierzęta wiedziały, gdzie szukać karmnika w przyszłości.

Z chwilą, gdy spadnie śnieg i nastaną mrozy, przedszkolaki i uczniowie młodszych klas szkół podstawowych wraz z nauczycielami zadbają o to, żeby w karmniku nie zabrakło pożywienia dla ptaków. W ramach prowadzonej akcji ekologicznej ,,Pomagamy ptakom przetrwać zimę’’ dzieci dowiedziały się jak wygląda dokarmianie ptaków, po co wystawia się dla nich karmniki, dlaczego warto im pomagać i jak poprawnie to robić. Wszystkie te działania uczą odpowiedzialności oraz dbania o środowisko naturalne, uwrażliwiają na piękno przyrody, a także dają satysfakcję i wiele radości. Już w listopadzie przedszkolom i szkołom rozdane zostały domki i karma dla ptaków zamówione w ramach edukacji ekologicznej - wyjaśniają urzędnicy.