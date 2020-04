Jastrzębie-Zdrój: kończą remont Szkoły Podstawowej nr 17 w Ruptawie. Zobaczcie zdjęcia z budowy

WAŻNE: Nie ma koronawirusa w jastrzębskim szpitalu. Szpital o godz. 19. wznawia działalność

Wygląda więc na to, że doszło do pomyłki i nie było zakażeń koronawirusem rzekomo 22 osób (personel i pacjenci). Szpital nie działał od niedzieli, ale - jak czytamy w komunikacie - wznawia działalność we wtorek, 21 kwietnia, o godzinie 19.!