Jastrzębie-Zdrój: koronawirus już w trzech kopalniach JSW - 85 zakażeń. We wtorek przebadają kolejnych 1000 pracowników Pniówka

Według naszych danych na godzinę 11.30, w Jastrzębskiej Spółce Węglowej zakażenie koronawirusem wykryto już u 85 pracowników trzech kopalni.

- 79 z nich to pracownicy kopalni Pniówek, mamy też trzy przypadki na Zofiówce i trzy w kopalni Bzie - informuje Sławomir Starzyński, rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Do chwili obecnej przebadano w specjalnych namiotach 2900 pracowników kopalni Pniówek, we wtorek, 12 maja, do wieczora, kolejnych tysiąc pracowników będzie zbadanych. - Do środy w naszej ocenie przebadana zostanie już cała załoga Pniówka, czyli około 5 tysięcy osób - dodaje rzecznik JSW. - 325 pracowników przebywa na kwarantannie.

Ale to nie wszystko, w kopalni pracuje ponad 2 tysiące osób z firm zewnętrznych - ich również czeka badanie na obecność koronawirusa.

We wtorek rano Śląski Urząd Wojewódzki podał informację o kolejnych zakażonych na Śląsku - 204 przypadkach ( w tym jedna nastolatka z Jastrzębia-Zdroju). Co do sytuacji w kopalniach urząd podaje liczbę 48 zakażonych w Pniówku (nie wiadomo, czy należy ich doliczyć do danych JSW, bo urzędnicy sami tego nie wiedzą).

Znacznie gorzej wygląda sytuacja na kopalniach Polskiej Grupy Górniczej, gdzie jest kilkuset zarażonych, co sparaliżowało pracę trzech kopalń, między innymi Jankowic w Rybniku.