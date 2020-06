Jastrzębie-Zdrój: Łukasz K. groził kasjerce w Aldi nożem kuchennym. Ukradł kosmetyki, golarki i...dwie butelki whisky

Rybniccy policjanci ścigali motocyklistę i zepchnęli go z drogi... Wszystko widać na WIDEO Miał broń maszynową!

Rybniccy policjanci ścigali motocyklistę i zepchnęli go z drogi... Wszystko widać na wideo. Motocyklista nie zatrzymał się do kontroli drogowej. 28-latek jechał z dużą prędkością, łamiąc po drodze wszelkie przepisy ruchu drogowego. Po 7 km pościgu został on zatrzymany i obezwładn...