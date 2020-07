Jastrzębie-Zdrój: "Masz żonę w ciąży, zapłać, a nie stanie się jej krzywda". Wymuszali haracze, czterech mężczyzn w areszcie

- W celu zmuszenia go do wypłaty grozili, że zabiją jego ciężarną żonę. Aby zmusić go do wypłaty, spalili w kwietniu jego dostawczy samochód. Był wart wraz w wyposażeniem 25 tysięcy złotych, podczas pożaru uszkodzony został jeszcze inny samochód osoby postronnej – wyjaśnia prokurator Jacek Rzeszowski, szef Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju.

W całej sprawie Karol D. ma jeszcze osobny zarzut, iż od 4 do 9 czerwca żądał od właściciela firmy kolejnych 20 tysięcy złotych. A to dlatego, że ten nazwał go przestępcą podczas jednej z rozmów. Tomasz K. z kolei dostał także zarzut… czerpania korzyści z nierządu. W marcu miał przyjąć 2 tysiące złotych od kobiety, którą się “opiekował”, za świadczenie usług seksualnych dwóm osobom.

Przedsiębiorca z Jastrzębia ostatecznie nie dał się zastraszyć, nic im nie zapłacił. Poszedł na policję, która zbierała dowodyi ostatecznie w czerwcu zatrzymała trzech pierwszych sprawców.

- Otrzymali zarzuty, grozi im do 10 lat więzienia – dodaje prokurator Rzeszowski. Sąd uznał, że zebrane przez śledczych dowody są na tyle mocne, że postanowił zamknąć wszystkich trzech w areszcie.

Ostatni z całej szajki został aresztowany 24 lipca, a zatrzymanie miało miejsce podczas spektakularnej akcji w środku dnia na parkingu przy ruchliwej drodze. Wpadł dosłownie na gorącym uczynku, gdy kobieta wręczyła pieniądze przestępcy, funkcjonariusze wybiegli z nieoznakowanego radiowozu z bronią w ręku i powalili go na ziemię. Cała akcja została zarejestrowana i opublikowana przez Komendę Miejską Policji, pisaliśmy o niej wczoraj, 28 lipca. Policjanci zostali poinformowani, że od grudnia 2018 roku grupa mężczyzn wymusza pieniądze od 55-letniej kobiety. Ustalono, że związek ze sprawą może mieć jej 29-letni partner biznesowy, Mateusz K.