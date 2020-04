Umorzenie czynszów i opłat za dzierżawę, przesunięcie terminu płatności lub zwolnienie z podatku od nieruchomości - to tylko część rozwiązań, o jakie mogą starać się przedsiębiorcy z Jastrzębia-Zdroju. Pakiet przygotowało miasto.

Jastrzębie-Zdroj: na jakie wsparcie z miasta może liczyć lokalny biznes (podczas COVID-19) ? Gdzie dzwonić? Aby uprościć przedsiębiorcom staranie się o takie formy wsparcia, wszystkie wnioski (wraz ze stosownymi aktami prawnymi), miasto zebrałow jednym miejscu na miejskiej witrynie jastrzebie.pl (podstrona znajduje się w zakładce "Biznes" - "Wsparcie biznesu (podczas COVID-19)").

- Tam też zebraliśmy numery kontaktowe do poszczególnych miejskich instytucji, które w razie jakichkolwiek pytań, będą służyły przedsiębiorcom pomocą. Zależy nam na tym, by maksymalnie uprościć formalności związane z pomocą dla przedsiębiorców. To trudny czas. Jednym z naszych priorytetów jest jak najszybsze udzielanie wsparcia osobom, których firmy ucierpiały z powodu pandemii - powiedziała prezydent Anna Hetman. Gdzie dzwonić w razie pytań? Umorzenie należności czynszowych dla przedsiębiorców

Urząd Miasta, Wydział Mienia: tel. 32 47 85 122 lub 32 47 85 272, e-mail: mienie@um.jastrzebie.pl,

Miejski zarząd Nieruchomości: tel. 32 478 70 00, e-mail: info@mzn.jastrzebie.pl,

Jastrzębski Zakład Komunalny: tel. 32 4751 495, e-mail: sekretariat@jzk.jastrzebie.pl

Umorzenie należności (dzierżawa)

Jastrzębski Zakład Komunalny: tel. 32 4751 495, e-mail: sekretariat@jzk.jastrzebie.pl Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

W razie pytań i wątpliwości skontaktuj się z nami: tel. 32 4785 281, 32 4785 293,

e-mail: msiekaniec@um.jastrzebie.pl Na co mogą liczyć przedsiębiorcy w mieście? Miasto podtrzymało dotacje dla niepublicznych żłobków w wysokości wskazanej w uchwale, czyli 200zł dla żłobków i 100zł dla klubów dziecięcych – nie wymagany żaden dokument. Obniżono opłaty za dzierżawę na targowisku w okresie IV, V, VI.

Opłata za dzierżawę: dla branż wskazanych w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), umorzenie w całości. Na 50 proc.mogą liczyć ci, którym obroty spadły o 50 proc., a na obniżkę 30 proc. ci, którym obroty spadły o 30 proc. Takie same obniżki dotyczą czynszów i dzierżawy gruntów.

Opłata za rezerwację została zmniejszona o 50 proc,tj.: stół z 62,50 na 31 zł, stół pod zadaszeniem z 142,50 na 71 zł, stragan typu „szczęka” z 52,50 na 26 zł, namiot z 83 na 42 zł, samochód powyżej 2,5 t z 84 na 42 zł.

Przesunięto termin płatności podatku od nieruchomości za okres IV, V, VI do 30 września oraz nie będzie pobierana opłata prolongacyjna – bez wymaganych dokumentów od przedsiębiorcy. Zwalnienia z podatku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wskazaną w ustawie dotyczącej COVID 19 za okres IV, V, VI, na wniosek przedsiębiorcy. Przesunięto termin płatności użytkowania wieczystego do 30 czerwca 2020r.

- Każda z firm lub instytucji, która zawiesiła działalność (lub znacząco zmniejszyła ilość wytwarzanych odpadów komunalnych) z powodu epidemii może złożyć nową deklarację określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotyczy to wszystkich właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, a w szczególności lokali wykorzystywanych przez: restauracje, hotele, szkoły, obiekty sportowe i rekreacyjne, salony fryzjerskie i kosmetyczne, niektóre punkty handlowe. Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój www.jastrzebie.pl. w zakładce Ekologia → Gospodarka odpadami → Deklaracja. Ważne, aby deklaracja wpłynęła do urzędu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana – informuje magistrat.

Miasto na Facebooku stworzyło profil: Jasne, że Jastrzębie, gdzie zbierane są oferty sklepikarzy, rzemieślników, usługodawców, restauratorów i producentów, funkcjonujących w Jastrzębiu-Zdroju. Wszystko po to, by łatwiej było odnaleźć małe, lokalne firmy i zachęcić mieszkańców do zakupów w tych miejscach. Przedsiębiorcy, którzy chcą uczestniczyć w akcji, powinni przesłać swoją ofertę (opis działalności, godziny otwarcia, zdjęcie lub logo i dane adresowe) na adres: jasne@um.jastrzebie.pl.

Urząd zaapelował do spółdzielni oraz innych właścicieli nieruchomości, by rozważyli wprowadzenie podobnych rozwiązań dla mikroprzedsiębiorców, a także małych i średnich firm.

