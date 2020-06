Jastrzębie-Zdrój: na kwarantannie urządził piekło rodzinie. Groził żonie śmiercią...

Wyobraźcie sobie agresywnego męża, który jest zamknięty z rodziną na czas kwarantanny w czterech ścianach. Maltretowana żona w końcu nie wytrzymała, wezwała policjantów na pomoc.

48-latek podczas jednej z ostatnich awantur przeszedł sam siebie. Był kompletnie pijany, agresywny, wyzywał i groził żonie pozbawieniem życia. 48-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu.

- Następnego dnia policjanci doprowadzili go do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut gróźb wobec żony. Aby zapobiec dalszej eskalacji jego agresji, prokurator nakazał mu opuścić mieszkanie. Zakazał mu też zbliżania się do pokrzywdzonej i zastosował wobec niego policyjny dozór - wyjaśnia Halina Semik, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.