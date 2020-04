Jastrzębie-Zdrój: nastolatkowie garną się do klas strażackich. Czego tam się można nauczyć? Zobaczcie

Sami często są członkami ochotników w swojej miejscowości, więc w klasie strażackiej rozwijają swoją pasję. Tak jest w przypadku wielu uczniów klasy strażackiej w Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Co ciekawe, akurat w tej klasie strażackiej dołączono także elementy ratownictwa górskiego i wodnego.

Nastolatkowie nie biorą jeszcze udziału w akcjach gaśniczych, bo to mogą strażacy zawodowcy lub strażacy z ochotniczych straży pożarnych, ale chętnie się o nich uczą. Czerpią wiedzą od najlepszych - zawodowych strażaków z PSP Jastrzębie-Zdrój, członków Kluby Wysokogórskiego Jastrzębie-Zdrój oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Rejonowy Jastrzębie-Zdrój – wyjaśnia Katarzyna Barczyńska-Łukasik z ZS nr 2 im. Wojciecha Korfantego.

Sami uczniowie przyznają, że w klasie istotne są zajęcia poprawiające ogólną sprawność, co w takiej służbie jest niezwykle ważne. Dla nich szkoła to nie tylko siedzenie nad książkami, ale też bieganie po poligonie z wężem strażackim. Pokonywanie przeszkód. Na basenie ćwiczą jak ratować ludzi, a od alpinistów uczą się, jak działa organizm w ekstremalnych warunkach.

- Straż to adrenalina. Nierzadko trzeba działać pod presją czasu, bo ratuje się ludzi. Rywalizacja na zawodach pozwala się nam sprawdzić. Wczuć się w realia prawdziwej akcji, gdzie nie ma czasu na chwilę wahania, obawy, nie mówiąc już o paraliżującym strachu. Poza tym uczymy się również udzielać pierwszej pomocy, walczyć z innymi zagrożeniami niż ogień. Strażacy to ludzie, na których można liczyć, również po pracy, są zgraną ekipą, wspierają się - opowiada Anita Drescher, uczennica II klasy strażackiej w „Korfantym”.

Uczniowie często mają zajęcia ze strażakami zawodowymi, odwiedzają szkoły aspirantów PSP, byli nawet w samym sercu Centrum Powiadamia Ratunkowego w Katowicach. Zobaczyli tam, w jaki sposób koordynowana jest pomoc na terenie całego województwa.

Młodzi strażacy to ludzie pełni energii. Lubią sport. Chodzą po górach. Pływają. Prowadzą aktywne życie. Są gotowi nieść pomoc potrzebującym, jeśli zajdzie taka potrzeba. 4 maja przypada dzień św. Floriana. Młodzież z klasy strażackiej też ma powód do świętowania.