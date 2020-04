Jastrzębie-Zdrój: nie było kontaktu z lokatorką. Strażacy musieli wejść przez okno. Co się okazało?

W poniedziałek o 16.16 straż pożarna z Jastrzębia została wezwana na pomoc przy wejściu do mieszkania lokatorki, z którą nie było od dłuższego czasu kontaktu. Martwili się jej najbliżsi, bo nie odpowiadała na pukanie.

Strażakom udało się wejść do mieszkania przez otarte w mieszkaniu okno. Co zastali? Kobietę, która była przytomna, ale po wyraźnym wpływem alkoholu. Przyznała się strażakom, że wypiła wódkę. Ostatecznie nie wymagała pomocy medycznej, pozostawiono ją w domu, by doszła do siebie.