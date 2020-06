Jastrzębie-Zdrój: nie oczerniaj górnika! Ruszyła akcja JSW, której patronuje piłkarz Kamil Glik. To zatrzyma hejt na górników?

Stop hejtowi. Nie oczerniaj górnika! – to akcja Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Fundacji JSW. Chodzi w niej o to, by nie dyskryminować mieszkańców Śląska, zwłaszcza górników, nie wytykać ich palcami w związku z pandemią koronawirusa. Twarzą kampanii na plakatach i bilboardach, które pojawiły się między innymi na budynku zarządu JSW, czy na kopalni Zofiówka, został jastrzębianin, popularny piłkarz, Kamil Glik.

Ale wsparli ją także członkowie kabaretów: Kabaretu Młodych Panów, Łowcy .B, zespół Feel, Frele, a także lekkoatletka Justyna Święty.

Żadna z tych osób nie bierze wynagrodzenia za udział w akcji. Kampania jest odpowiedzią na negatywne emocje, które pojawiły się podczas pandemii koronawirusa. Negatywne emocje znalazły ujście głównie w internecie, gdzie użytkownicy, zwabieni swoją anonimowością, szkalują górników, ich bliskich oraz mieszkańców całego regionu. Niestety, hejt wyszedł poza internet, a przypadki dyskryminacji i agresji zagościły na ulicach polskich miast – wyjaśniają w JSW.