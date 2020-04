Jastrzębie-Zdrój: pijany kierowca autobusu wiózł pasażerów. Uszkodził...sygnalizację świetlną

Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 6 kwietnia. Pijanego kierowcę namierzył patrol jastrzębskiej polcji, który na skrzyżowaniu ulic Podhalańskiej i Arki Bożka zauważył uszkodzony sygnalizator świetlny.

- Z uwagi na fakt, że sytuacja ta stwarzała zagrożenie, dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu podjęli ręczną regulację ruchu. Powiadomili też odpowiednie służby odpowiedzialne za zabezpieczenie i naprawę uszkodzonego sygnalizatora. Mundurowi ustalili, iż sygnalizator został uszkodzony przez autobus komunikacji miejskiej, który po uderzeniu w niego, odjechał z miejsca zdarzenia - wyjaśnia Halina Semik, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Policjanci szybko namierzyli kierowcę i pojechali w miejsce, gdzie zgodnie z trasą jazdy miał się akurat znajdować. Autobus miał uszkodzone lusterko, co potwierdzało, że uczestniczył w kolizji.

- Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości 62-letniego kierowcy. Badanie wykazało, że miał on ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Nieodpowiedzialnemu mężczyźnie zatrzymano uprawnienia do kierowania pojazdami. Za spowodowanie kolizji w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem - dodają policjanci.