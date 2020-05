Jastrzębie-Zdrój: "podpalę was wszystkich", groził rodzinie, potem atakował policjantów. Sąd wsadził go do aresztu

Znęcał się nad żoną, synem. W miniony piątek groził, że ich podpali razem z mieszkaniem. W obawie o swoje życie, zadzwonili na policję. Niestety, to nie pomogło, bo pijany agresor jeszcze bardziej się zdenerwował. Tym razem groźąc śmiercią nie tylko rodzinie, ale i mundurowym.

- Na miejscu mundurowi ustalili, że 48-letni oprawca groził oraz znęcał się psychicznie i fizycznie nad nią i synem od dłuższego czasu. W trakcie interwencji mężczyzna wielokrotnie groził oraz znieważył policjantów, którzy zmuszeni byli do użycia środków przymusu, by go obezwładnić. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komendy - wyjaśnia Halina Semik, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.