Jastrzębie-Zdrój pogoda na weekend. Piątek 24.07, sobota 25.07, niedziela 26.07. Długoterminowa pogoda na weekend dla Jastrzębia-Zdroju

Prognozy pogody dla Jastrzębia-Zdroju na weekend - wiemy, jak wyglądać będzie pogoda w weekend 24.07 - 26.07. Zdaniem meteorologów, początek weekendu przywita nas 25°C na termometrach w Jastrzębiu-Zdroju. W sobotę słupki rtęci pokazywać mogą 24°C. Z kolei pogoda na koniec weekendu w Jastrzębiu-Zdroju mówi o 25°C w niedzielę. Przez cały weekend temperatury będą się więc wahać pomiędzy 14°C a 25°C. Co dla nas oznacza pogoda na weekend dla Jastrzębia-Zdroju? Znając długoterminową prognozę pogody, można lepiej zaplanować swój weekend w Jastrzębiu-Zdroju. Porównaj prognozy pogody na poszczególne dni weekendu 24.07 - 26.07 i bądź przygotowany.

Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wyniesie 40%. Opady deszczu mogą wynosić ok. 1 mm. Mogą wystąpić burze. Zgodnie z długoterminową pogodą na weekend dla Jastrzębia-Zdroju w piątek towarzyszyć nam będzie wiatr o maksymalnej prędkości do 10 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 14°C. Możemy spodziewać się, że kierunek wiatru będzie południowy. Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz.









Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na weekend w Jastrzębiu-Zdroju w piątek:

burze z piorunami rozwijające się po południu. Maks. temp. 24 do 26 °C, min. temp. 13 do 15 °C. Prognoza pogody na weekend dla Jastrzębia-Zdroju Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 24.07.2020: Temperatura w ciągu dnia: 25°C.

Temperatura w nocy: 14°C.

Wiatr: 10 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo deszczu: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 5.5 Pogoda na weekend w Jastrzębiu-Zdroju: sobota, 25.07.2020 W sobotę możemy spodziewać się ochłodzenia. W ciągu dnia temperatura w Jastrzębiu-Zdroju może wynieść 24°C.

Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu meteorolodzy oceniają na 20 proc. Według prognozy pogody na weekend dla Jastrzębia-Zdroju wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością do 11 km/h. Noc może być chłodna, według prognoz termometry pokażą 14°C. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na weekend w Jastrzębiu-Zdroju w sobotę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 23 do 25 °C, min. temp. 13 do 15 °C. Prognoza pogody na weekend dla Jastrzębia-Zdroju Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 25.07.2020: Temperatura w ciągu dnia: 24°C.

Temperatura w nocy: 14°C.

Wiatr: 11 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo deszczu: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 6.3

Według pogody na weekend w Jastrzębiu-Zdroju w niedzielę będzie cieplej niż w sobotę. W nocy temperatura może spaść do 15°C. Pogoda na weekend w Jastrzębiu-Zdroju w niedzielę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 24 do 26 °C, min. temp. 14 do 16 °C. Prognoza pogody na weekend dla Jastrzębia-Zdroju. Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 26.07.2020: Temperatura w ciągu dnia: 25°C.

Temperatura w nocy: 15°C.

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo deszczu: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 6.0

