Jastrzębie-Zdrój: pościg na Harleyem Davidsonem ulicami miasta. Motocyklista był pod wpływem narkotyków?

Sceny rodem z filmu sensacyjnego rozegrały się na ulicach Jastrzębia w sobotę, 4 lipca, po godzinie 23. 15.

Jastrzębscy wywiadowcy, patrolując centrum miasta, zauważyli motocyklistę, który poruszał się ulicami Jastrzębia-Zdroju z nadmierną prędkością oraz wyprzedzał pojazdy, nie zachowując bezpiecznej odległości. Stróże prawa włączyli policyjne syreny i ruszyli za nim w pogoń.

- Motocyklista nie reagował na policyjne sygnały świetlne i dźwiękowe oraz nie stosował się do przepisów ruchu drogowego. Policjanci wykorzystali moment nieuwagi kierującego i zajechali mu drogę, zmuszając go do zatrzymania. Ucieczka pirata drogowego zakończyła się zatrzymaniem na ulicy Granicznej - wyjaśnia Halina Semik, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.