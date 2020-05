Jastrzębie-Zdrój: pościg ulicami miasta za BMW. 27-latek popełnił sporo wykroczeń, jechał bardzo agresywnie…

Sceny rodem z sensacyjnego filrmu rozegrały się w miniony czwartek wieczorem na ulicach Jastrzębia-Zdroju. Mundurowi jastrzębskiej drogówki, patrolując ulicę Podhalańską, zauważyli pojazd BMW, który popełniał wykroczenia.

Stróże prawa podjęli próbę zatrzymania go, jednak 27-latek zlekceważył sygnały nakazujące mu zatrzymanie.

W trakcie pościgu kierowca BMW poruszał się z nadmierną prędkością, popełniając przy tym szereg wykroczeń – wyjaśnia Halina Semik, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Pościg trwał kilka kilometrów. 27-latek zwiewał Podhalańską, potem Mazowiecką, gdzie przekroczył między innymi podwójną ciągłą. Jechał bardzo agresywnie, a to hamował, a to ruszał z piskiem opon. Bmw uciekało dalej Małopolską, Cieszyńską, Jagiełly, by z Zdroju zniknąć z oczu policjantom. Sprawca zaparkował na posesji i pieszo postanowił zwiać. Przejeżdżający parol jednak rozpoznał kierowcę, więc szybko go zatrzymano.