Jastrzębie-Zdrój: poza kolejką wbiegł do sklepu. Chwycił za bułkę, otworzył sobie piwko...

Ukradli volkswagena i jeździli nim bez celu po Jastrzębiu

Złodzieje to mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju w wieku 24 i 33 lata. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Skradzione auto wróciło do właściciela. Za kradzież pojazdu grozi im kara do 5 lat więzienia.