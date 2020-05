Jastrzębie-Zdrój: przychodnie przy szpitalu wznowiły działalność. Pacjenci dostają zielone opaski

Przychodnie przy szpitalu w Jastrzębiu wznowiły przyjęcia pacjentów. Ale są nowe zasady. Jakie?

Wznowione zostały zapisane wcześniej w terminarz kolejkowy wizyty. To oznacza, że osoby, które miały umówioną wizytę, a z uwagi na epidemię koronawirusa konieczne było jej odwołanie, będą miały wyznaczony nowy termin.

- Pacjenci są na bieżąco informowani telefonicznie o przyjęciu w danej poradni specjalistycznej lub zabiegach. Tak jak to miało miejsce wcześniej, również pacjenci po hospitalizacji w naszym szpitalu otrzymają porady – wyjaśnia Marcelina Kowalska, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

.

Aby zachować zasady zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się zakażenia wprowadzone zostały jednak zmiany organizacyjne. Wstępna weryfikacja pacjentów odbywa się w holu bocznego wejścia do Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych w godzinach: od 8:30 do 12:30 do Poradni Specjalistycznych. od 7:30 do 13:30 do Pracowni Fizjoterapii. Sprawdzana jest temperatura